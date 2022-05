Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten ist am Mittwoch zum fünften Mal in Folge gesunken, dieses Mal um rund 3,2K Kontrakte, wie die CME Group mitteilte. Das Volumen schloss sich dem vorherigen Anstieg an und ging um rund 161,2K Kontrakte deutlich zurück. Erdgas könnte erneut die Marke von $6,50 erreichen Die Preise für Erdgas stiegen am Mittwoch ...

