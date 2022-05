Thorsten Herdan, unter Wirtschaftsminister Altmaier Abteilungsleiter für Energiepolitik im Wirtschaftsministerium, wird CEO von HIF EMEA. Das neue Unternehmen soll eFuels für die EMEA-Region bereitstellen. HIF Global, Hersteller von eFuels, setzt seine globale Expansion mit der Gründung von HIF Europe, Middle East and Africa (HIF EMEA) mit Sitz in Berlin fort. Das Unternehmen hat Armin Schnettler zum Präsidenten und Thorsten Herdan zum CEO von HIF EMEA ernannt.HIF EMEA will eFuels aus den weltweiten ...

