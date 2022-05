Das neue Kontrollsystem von Trina für Tracker "SuperTrack" verspricht bis zu acht Prozent mehr Ertrag durch verbessertes Verhalten bei bewölktem Himmel und besseres Backtracking bei unebenem Gelände. Erste Testinstallationen in China zeigen vielversprechende Ergebnisse. Im Juni werden die ersten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Spanien und Chile mit dem System ausgestattet.Während herkömmliche Tracker-Algorithmen sich in erster Linie nach dem astronomischen Sonnenstand richten, ist das nach Einschätzung von José Carlos Talavera, Leiter Projektmanagement bei Trina Tracker, nicht immer die beste ...

