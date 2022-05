Die Börse gönnt den Anlegern in diesen Tagen keine Verschnaufpause. Auch heute ging der Ausverkauf bei den US-Technologieaktien zunächst weiter, während am Markt für Kryptowährungen das Wort Crash leicht untertrieben wäre. Der Deutsche Aktienindex kann sich zwar von all dem seit Montag etwas abkoppeln, aber auch in Frankfurt haben die Kursgewinne in diesem Umfeld nur eine geringe Halbwertzeit. Zur Stunde gibt es wieder einmal den Hoffnungsschimmer auf einen Turnaround im Laufe des Tages, aber bislang ...

