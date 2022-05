Am Schweizer Aktienmarkt haben am Donnerstag über lange Zeit die negativen Vorzeichen dominiert. Kurz vor Handelsschluss setzte der SMI aber zu einem Erholungssprung an.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben am Donnerstag über lange Zeit die negativen Vorzeichen dominiert. Kurz vor Handelsschluss setzte der SMI aber zu einem Erholungssprung an. Schliesslich schloss der hiesige Leitindex nur noch leicht im Minus. Als hilfreich erwies sich eine zaghafte Stabilisierung an der US-Technologiebörse Nasdaq im dortigen frühen US-Handel. Die Bärenmarktstimmung habe sich...

