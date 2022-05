Ziel ist es, das bereits bestehende Angebot von «kinastic» - eine individualisierte Coaching-App - für ihre Kundinnen und Kunden noch wirkungsvoller zu gestalten.Winterthur - Die AXA Schweiz beteiligt sich als Lead-Investorin am HealthTech-Start-up «kinastic». Sie baut damit ihre Positionierung in der digitalen Gesundheitsförderung weiter aus. Ziel ist es, das bereits bestehende Angebot von «kinastic» - eine individualisierte Coaching-App - für ihre Kundinnen und Kunden noch wirkungsvoller zu gestalten. AXA Schweiz engagiert sich als Lead-Investorin am...

