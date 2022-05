Vom 27. bis 29. September 2022 findet zum ersten Mal die VertiFarm, die internationale Fachmesse für innovative und nachhaltige Anbau- und Zuchtmethoden der Zukunft, in der Messe Dortmund statt. Mit der ersten und einzigen reinen Messe für Vertical Farming & New Food Systems, schließt die Messe Dortmund eine Lücke und vereint Wissen, Technik, Entwicklung und Netzwerk an...

Den vollständigen Artikel lesen ...