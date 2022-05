Der Maximum Controller Econ Peak unterstützt zahlreiche Stromzähler, Wallboxen und Ladesäulen sowie Energieerzeugungs- und Speicheranlagen, sodass er als Stand-alone-Gerät in praktisch jeder Systemkonfiguration einsetzbar ist. In Unternehmen und Organisationen findet sich eine zunehmend komplexe energetische Situation. Zu den Verbrauchern in der Produktion oder im Gebäude kommen immer häufiger eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie eigenerzeugter Strom. Meist aus einer Photovoltaik-Anlage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...