IBC Solar AB wird 16.550 bifaziale Module für das Photovoltaik-Projekt in der Nähe von Stockholm liefern. Auftraggeber sind Nordic Real Estate Partners und sein Logistikzweig Logicenters.8,9 Megawatt Leistung hat die Photovoltaik-Dachanlage, die das schwedische Unternehmen Solkompaniet für Nordic Real Estate Partners (NREP), Logicenters und Axfood baut. Solkompaniet zufolge handelt es sich bei dem Projekt um "das größte Sonnendach der nordischen Region", also in Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Standort des Kraftwerks ist demnach eine hochmoderne und hochautomatisierte Logistikanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...