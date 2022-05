Die Ukraine ist traditionell ein bedeutender Weizenexporteur. Aber die meisten Seehäfen des Landes sind blockiert. Die Getreidemärkte sind wegen des Kriegs weltweit angespannt, die Preise gehen nach oben.Stuttgart - Die kriegserschütterte Ukraine nimmt die führenden Industrienationen der G7 bei der strategisch wichtigen Getreideausfuhr dauerhaft in die Pflicht. «Viele Länder müssen sich engagieren», forderte der ukrainische Agrarminister Mykola Solskyj am Freitag in Stuttgart beim Treffen mit seinen Amtskollegen der G7-Runde. Im Alleingang sei diese Aufgabe unlösbar. Die Lage ist heikel...

Den vollständigen Artikel lesen ...