Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone klettert um 2,49 Prozent auf 3703,42 Punkte.Paris / London - Eine turbulente Börsenwoche hat am Freitag versöhnlich geendet. Börsianer begründeten die kräftige Kurserholung mit Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, denen zufolge die Fed die Zinsschraube nicht zu stark anziehen will. In den vergangenen Wochen hatte eben diese Befürchtung die Aktienmärkte belastet. Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone kletterte um 2...

Den vollständigen Artikel lesen ...