Für die Filmförderung in der Schweiz gibt es zusätzliches Geld von den grossen Streamingdiensten.Bern - Für die Filmförderung in der Schweiz gibt es zusätzliches Geld von den grossen Streamingdiensten. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmberechtigten die «Lex Netflix» in einer Referendumsabstimmung mit 58 Prozent gutgeheissen. Die Fehlerquote der Hochrechnung beträgt plus minus drei Prozentpunkte. Wie die inländischen TV-Sender werden neu auch globale...

Den vollständigen Artikel lesen ...