Bremen - Werder Bremen spielt kommende Saison wieder in der 1. Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag reichte am Sonntag ein Sieg gegen Jahn Regensburg für den Aufstieg.



