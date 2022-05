Düsseldorf - Bei der Landtagswahl in NRW liegt die CDU laut 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF deutlich vorn. Die Christdemokraten werden bei beiden Sendern mit 35 Prozent gesehen.



Die Werte für die weiteren Parteien im Durchschnitt: SPD 27,8 Prozent, FDP 5,3 Prozent, AfD 5,8 Prozent, Grüne 18,3 Prozent, Linke 2,1 Prozent, Andere 6 Prozent. Laut der erwarteten Sitzverteilung würde es locker für Schwarz-Grün reichen, oder etwas knapper auch für eine Ampel. Sollte die FDP am Ende nicht den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, wäre aber auch Rot-Grün eventuell möglich. Eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb in der bisherigen Form wird jedenfalls wohl nicht möglich sein.



Die Wahlbeteiligung sank um fast zehn Zähler auf etwa 56 Prozent.

