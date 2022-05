Berlin - FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen unter anderem auf die Regierungsbeteiligung in der Berliner Ampel-Koalition zurückgeführt. "Wir wissen, dass viele unserer Wähler immer noch mit der FDP in der Ampel auf Bundesebene fremdeln", sagte Kubicki der "Rheinischen Post" (Montag).



"Wir haben erneut bei den Wählern ab 60 massiv verloren", fügte der Vize-Bundestagspräsident hinzu. Für eine tiefgreifende Analyse sei es aber noch zu früh.

