Benedikt Schröder (BANTLEON): High-Yield-Anleihen - Nischenthemen behaupten sich

20.12.2021 - Die Marktturbulenzen im 1. Quartal 2022 haben auch die meisten Anleihensegmente unter Druck gebracht und zu starken Kursverlusten geführt. Es gab aber auch Nischenthemen, die kaum abgestraft wurden. So konnten sich High-Yield-Anleihen mit einer verkürzten Restlaufzeit aufgrund einer möglichen vorzeitigen Rückzahlung durch den Emittenten mit -1,7% sehr gut behaupten. Auch die Drawdowns dieser Anleihen waren im Vergleich mit den breiten Indizes gering. Es sollte sich also lohnen, den Ertragsbaustein High-Yield-Nischenthemen in die Portfolioallokation aufzunehmen. Tragen sie doch in turbulenteren Marktphasen als stabilisierendes Instrument mit geringer Korrelation gegenüber dem breiten Anleihenmarkt zu einer reduzierten Volatilität bei.

Im turbulenten 1. Quartal 2022 sind alle traditionellen Anlagesegmente massiv abgestraft worden. Im Anleihenbereich wurden europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (-5,3%) ebenso abverkauft wie Hybrid-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (-5,5%). Aber auch konventionelle High-Yield-Unternehmensanleihen auf europäischer (-4,8%) und globaler Ebene (-5,8%) wiesen eine negative Performance auf. Die europäischen High-Yield-Anleihen, waren aufgrund technischer Faktoren wie einer kürzeren Duration und ihrer höheren Coupons etwas stabiler als Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Corporate Hybrids. Es gab aber auch Nischenthemen, die kaum abgestraft wurden. So konnten sich High-Yield-Anleihen mit einer verkürzten Restlaufzeit aufgrund einer möglichen vorzeitigen Rückzahlung durch den Emittenten mit -1,7% sehr gut behaupten. Entscheidend für den Anlageerfolg ist gerade im High-Yield-Universum eine akribische Analyse der einzelnen Emittenten. Das gilt auch für Sondersituationen ...

