In seiner neuen Funktion ist Morandi für die weltweite Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen verantwortlich.Zürich/Schlieren - InCore Bank ernennt Pirro Morandi per 15. Juni 2022 zum Head Client Relationship & Sales. In seiner Funktion ist Morandi für die weltweite Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen verantwortlich. InCore Bank ist ein Schweizer B2B-Bankdienstleister, der eine modulare Dienstleistungspalette für traditionelle und digitale Vermögenswerte...

