Der USD/JPY wird im negativen Bereich nahe 129,00 gehandelt. Die Ökonomen der Bank of America Global Research sehen ein Doppel-Top-Muster für eine Bewegung in Richtung der Zone von 126 an. Doppeltop bestätigt "Der USD/JPY hat mit einem Doppeltop seinen Höhepunkt erreicht. Es handelt sich um ein taktisches Top mit dem Potenzial, sich zu etwas Größerem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...