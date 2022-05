Am Mittag steht ein Minus von 0,51 Prozent auf 3684,69 Punkte zu Buche.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben nach dem sehr starken Wochenschluss wieder etwas geschwächelt. Die wichtigsten Indizes gaben am Montag zuletzt überwiegend nach. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China hätten auf die Stimmung gedrückt, sagten Börsianer. Der EuroStoxx50 war im frühen Handel zunächst um mehr als 1 Prozent abgesackt, bevor er sich erholte und geringfügig ins Plus drehte.

Den vollständigen Artikel lesen ...