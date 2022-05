Aldi will neue Massstäbe in der Schweizer Bio-Landschaft schaffen und lanciert ein neues Label. Den Start machen unter anderem Milchprodukte aus antibiotikafreier Tierhaltung. Das Sortiment soll noch dieses Jahr auf Obst, Gemüse, Getreide und Poulet ausgebaut werden, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Die neue Bio-Produktlinie läuft...

Den vollständigen Artikel lesen ...