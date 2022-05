Das Preisniveau am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg - Vorpommern bleibt stabil im Vergleich zur Vorwoche. Daran wird sich bis zum Ende der Saison mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr ändern. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 19. KW 2022 " des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervor....

Den vollständigen Artikel lesen ...