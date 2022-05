Der Industriekonzern peilt ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent an, womit der Umsatz bis 2026 auf rund 3,5 Milliarden Franken steigen soll.Pfäffikon - Der Industriekonzern Oerlikon gibt sich Mittelfristziele. So wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent angepeilt, womit der Umsatz bis 2026 auf rund 3,5 Milliarden Franken steigen soll, wie das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Investorentags mitteilte. Bei der Marge strebt das Unternehmen ebenfalls Verbesserungen an. So lautet die neue Mittelfristzielsetzung für...

