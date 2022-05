Der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex ist in der Periode von Januar bis März 2022 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4% auf 110,3 Punkte zurückgegangen.Neuenburg - Die Preise für Wohneigentum sind in der Schweiz im vergangenen Quartal nicht mehr weiter gestiegen. Der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) ging in der Periode von Januar bis März 2022 im Vergleich zum Vorquartal vielmehr um 0,4 Prozent auf 110,3 Punkte zurück. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal beträgt der Preisanstieg allerdings noch immer satte 7,0 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...