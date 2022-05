On Running hat im ersten Quartal 2022 den Umsatz kräftig gesteigert. Die Gewinnmargen wurden allerdings durch höhere Transportkosten belastet.Zürich - Die Laufschuhfirma On Running hat im ersten Quartal 2022 den Umsatz kräftig gesteigert. Die Gewinnmargen wurden allerdings durch höhere Transportkosten belastet. Die Prognose für das laufenden Jahr passt das Unternehmen aber dennoch nach oben an. Im Startquartal 2022 erwirtschaftete On einen Umsatz von 235,7 Millionen Franken. Das sei ein Plus von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert...

Den vollständigen Artikel lesen ...