Berlin/Kiew - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstag wieder mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Sie hätten sich über die aktuelle militärische und humanitäre Lage in der Ukraine ausgetauscht, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.



Sie seien sich einig gewesen, dass eine "diplomatische Verhandlungslösung" zwischen der Ukraine und Russland ein umgehendes Ende der Kampfhandlungen seitens Russland und ein Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine erfordere. Der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident setzten laut Hebestreit zudem ihren Austausch über Möglichkeiten der weiteren Unterstützung der Ukraine fort und verabredeten, "weiterhin eng in Kontakt zu bleiben". Selenskyj selbst schrieb auf Twitter, dass er ein "produktives Gespräch" mit Scholz geführt habe.

