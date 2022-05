On Running hat im ersten Quartal 2022 den Umsatz kräftig gesteigert. Die Gewinnmargen wurden allerdings durch höhere Transportkosten belastet.Zürich - Die Laufschuhfirma On ist im ersten Quartal 2022 markant gewachsen. Trotz anhaltenden Engpässen in den Lieferketten erhöht das Unternehmen die Prognosen. Beim Umsatz soll dieses Jahr zum ersten Mal die Marke von 1 Milliarde Franken geknackt werden. Der Umsatz fiel im ersten Jahresviertel mit 236 Millionen Franken um rund zwei Drittel höher aus als in der Vorjahresperiode.

Den vollständigen Artikel lesen ...