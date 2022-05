EDP hat eine neue Floating-Photovoltaik-Anlage am Alqueva-Wasserkraftdamm in Betrieb genommen. Sie ist mit einem Speicher mit zwei Megawattstunden Kapazität verbunden.von pv magazine Spanien Der portugiesische Energieversorger EDP hat den Bau einer schwimmenden 5-Megawatt-Photovoltaik-Anlage am Alqueva-Wasserkraftdamm, dem größten Stausee Portugals, abgeschlossen. Die Anlage besteht aus 26.600 schwimmenden Strukturen des spanischen Unternehmens Isigenere und 12.000 Solarmodulen eines nicht genannten Herstellers. Sie ist außerdem mit zwei Megawattstunden Lithium-Ionen-Batterien verbunden. Die Schwimmkörper ...

