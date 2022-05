Nürnberg - Der scheidende Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, warnt vor einer weiteren Zuspitzung des Fachkräftemangels in Deutschland. "Bis 2040 werden rund neun Millionen Arbeitskräfte mehr den Arbeitsmarkt verlassen als eintreten", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".



Um das annähernd auszugleichen, sei laut dem IAB-Institut eine jährliche Nettozuwanderung von rund 400.000 Menschen nötig. Im Jahr 2020 hatte sie lediglich bei 220.000 gelegen. "Wir brauchen also mehr Zuwanderung", so Scheele. "Nur so können wir den Arbeits- und Fachkräftemangel ausgleichen."



Scheele ist seit 2017 Vorsitzender der BA. Am 1. August wird die ehemalige Arbeitsministerin Andrea Nahles das Amt übernehmen.

