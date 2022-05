Michel wird an der GV vom 29. Juni nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Gilbert Achermann soll im als neuer VRP folgen.Burgdorf - Beim Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed kommt es an der Spitze zu einer Zäsur: Der Gründer, langjährige Unternehmenschef und heutige Verwaltungsratspräsident Willy Michel tritt zurück. Michel werde an der Generalversammlung vom 29. Juni nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident antreten, gab Ypsomed am Mittwoch bekannt. Auf Michel als Verwaltungsratspräsident folgt Gilbert Achermann.

