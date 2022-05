Nachdem die Fabrik in Gostomel Anfang März stark beschädigt worden war, ist eine Wiederaufnahme der Produktion mittelfristig nicht möglich.Bülach - Der Glasverpackungshersteller Vetropack entlässt an seinem Standort in der Ukraine zwei Drittel der rund 600 Angestellten. Nachdem die Fabrik im ukrainischen Gostomel Anfang März stark beschädigt worden war, sei eine Wiederaufnahme der Produktion mittelfristig nicht möglich, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. «Wir sind uns der Bedeutung dieses Schrittes für unsere Mitarbeitenden in...

