FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.05.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 290 (285) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN STARTS ITM POWER WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 370 PENCE - CITIGROUP RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1980 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 260 (264) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHTEAD PRICE TARGET TO 4136 (4770) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 220 (260) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2250 (2100) P - 'BUY' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 455 (440) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 690 (620) PENCE - JPMORGAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3800 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MADE.COM PRICE TARGET TO 79 (194) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2250 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WH SMITH TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1900 (1760) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTRAZENECA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 10500 (9500) PENCE - LIBERUM RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 610 (545) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CONVATEC TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 210 (195) PENCE - RBC RAISES RECKITT TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 7000 (5900) PENCE - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 146 (147) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

