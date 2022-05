Sie gehört zu den zehn größten Photovoltaik-Dachanlagen in Oberösterreich, die bislang am Netz sind. Der Bau dauerte nur sechs Wochen.Borealis und Verbund bringen noch in diesem Monat eine der größten Photovoltaik-Dachanlagen ans Netz. Die Anlage mit einem Megawatt Leistung entstand in nur sechs Wochen Bauzeit auf der Produktionsstätte von Borealis im Chemiepark Linz in Oberösterreich und hat den Probebetrieb bereits aufgenommen. Die Solarmodule erstrecken sich über eine Fläche von fast 4800 Quadratmetern. Sie sollen künftig jährlich etwa eine Gigawattstunde Solarstrom liefern, die der Chemiekonzern ...

