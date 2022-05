Steigt oder sinkt der Bedarf nach Büroräumlichkeiten wegen unseren veränderten Arbeitsgewohnheiten. Anita Bleiker, Head Landlord & Tenant Representation bei JLL Schweiz in Zürich, ist unmittelbar am Puls von Bürogebäuden und Unternehmen, welche diese Flächen nutzen.Der Pandemieausbruch brachte unsere Welt aus dem Gleichgewicht und diverse eingespielte Muster wurden aufgebrochen, so auch unsere Arbeitsgewohnheiten. Einige prognostizierten bald, dass das Büro zukünftig nicht mehr benötigt wird. Andere prophezeiten umgekehrt, dass Büroräumlichkeiten noch wichtiger werden. Anita Bleiker, Head Landlord & Tenant Representation bei JLL Schweiz in Zürich...

Den vollständigen Artikel lesen ...