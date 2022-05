Die in Sachsen produzierende Firma Skeleton will in Polen mit Superkondensatoren an Bahnsteigen die Bremsenergie von Züge gewinnen und nutzbar machen. Dafür kooperiert sie mit dem polnischen Elektronikhaus ZPUE. Der Superkondensator-Spezialist Skeleton Technologies und Polens größter Elektronikhersteller, ZPUE, wollen die Bremsenergie von Zügen nutzen. Deshalb kooperieren sie für Energiespeicherungen an Bahnhöfen und Netzstabilitätsanwendungen. Wie die Unternehmen zudem mitteilten, ist die Installation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...