Hier erfahren Sie, was Sie am Mittwoch, den 18. Mai wissen müssen: Der Dollar scheint am frühen Mittwoch inmitten steigender Renditen von US-Staatsanleihen wieder Fuß gefasst zu haben. Der US Dollar Index, der die letzten drei Tage im negativen Bereich geschlossen und in diesem Zeitraum mehr als 1% verloren hatte, bewegt sich im frühen Handel seitwärts ...

