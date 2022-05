Am Donnerstag stehen nur wenige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Zudem handelt es sich um Zahlen, die meist keine grösseren Marktreaktionen hervorrufen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0493 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Mittwoch war der Euro wegen der trüben Finanzmarktstimmung unter Druck geraten. Zum Franken tendiert der Euro mit 1,0343 Franken gegenüber dem Vorabend unverändert. Dagegen setzt der Dollar...

