Der Vermögensverwalter will das Geschäft weiter fokussieren und so auch die Kostenbasis weiter reduzieren.Zürich - Die Julius Bär-Gruppe hat sich neue Mittelfristziele für die Periode 2023 bis 2025 gesetzt. Der Vermögensverwalter will das Geschäft weiter fokussieren und so auch die Kostenbasis weiter reduzieren. Neu strebt Julius Bär bis ins Jahr 2025 eine adjustierte Vorsteuermarge von 28 bis 31 Basispunkte an, wie die Bankengruppe am Donnerstag mitteilte. Für die vorherige Periode hatte ein Ziel von...

