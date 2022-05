Berlin - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sieht bei vielen Bundesbürgern eine Tendenz zur Neutralität wie in der Schweiz. "Ich glaube schon, dass sich viele Menschen in Deutschland danach sehnen, wie eine große Schweiz mitten in Europa zu leben", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Man will sich solidarisch mit der Ukraine zeigen, aber nicht zu viel tun." Die Debatten der letzten Wochen wiesen in diese Richtung. "Der Tenor lautet: Man will nicht in den Krieg hineingezogen werden, sondern seinen Wohlstand beibehalten." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warf Melnyk vor, noch immer nicht nach Kiew gereist zu sein.



"Man fragt sich schon, warum der Regierungschef eines der weltweit wichtigsten Partner der Ukraine diesen wichtigen Besuch noch nicht abgestattet hat", so der Botschafter. "Aus unserer Sicht geht es darum: Wenn man sich als Partner sieht und das auch öffentlich kommuniziert, dann hilft man nicht nur durch schwere Waffen. Da sind auch starke symbolische Gesten wie ein Besuch in Kiew wichtig. Aber beides fehlt."

