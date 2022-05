Das Zustellungsunternehmen Direct Mail Company hat in der Region Biel 155 Mitarbeitende entlassen, weil DMC die Gratiszeitung "Biel/Bienne" nicht mehr verteilen wird.Bern - Das Zustellungsunternehmen Direct Mail Company hat in der Region Biel 155 Mitarbeitende entlassen. Grund für den Stellenabbau bei der Tochtergesellschaft der Post war, dass sie die Gratiszeitung «Biel/Bienne» nicht mehr verteilen wird. Insgesamt strich die Direct Mail Company (DCM) per 1. September damit 20,5 Vollzeitstellen, wie die Post am Donnerstag mitteilte.

