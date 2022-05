Dänemark, Deutschland, Belgien und die Niederlande wollen gemeinsam die Offshore-Windenergie in der Nordsee sowie eine Infrastruktur für Wasserstoff entwickeln. Das haben sie in einer Erklärung in Esbjerg festgehalten. Die Energieminister von vier Nordsee-Staaten wollen den Ausbau von Offshore-Wind und grünen Wasserstoff beschleunigen. Dazu haben Dänemark, Deutschland, Belgien und die Niederlande in Esbjerg eine Erklärung unterzeichnet. Darin vereinbaren sie gemeinsam "hybride" Offshore-Kooperationsprojekte ...

