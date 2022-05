FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3300 (3750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 3600 (5225) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1750 (1600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TO 'BUY' (NEUTRAL) - JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1750 (1950) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 485 (455) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1899 (1668) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 240 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 730 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (60) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 730 (690) PENCE - 'OW' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 165 (205) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 610 (760) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1780 (1630) PENCE - 'NEUTRAL'



- DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AUTO TRADER PRICE TARGET TO 720 (800) PENCE - 'BUY'



