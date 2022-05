Die 32-jährige Züricherin arbeitet seit 2016 für das Schweizer Unternehmen im Bereich Mitarbeiterverpflegung, zuletzt in der Position des General Managers.Zürich - FELFEL ernennt Anna Grassler per sofort zur Co-CEO an der Seite von Gründer Emanuel Steiner. Die 32-jährige Züricherin arbeitet seit 2016 für das Schweizer Unternehmen im Bereich Mitarbeiterverpflegung, zuletzt in der Position des General Managers. In der neuen Rolle wird Grassler für das komplette operative Geschäft, das Wachstum und die Kundenbeziehungen zuständig sein, während...

Den vollständigen Artikel lesen ...