Felix Herrmann (ARAMEA): Sentiment versus Aktien

10.05.2022 -

Hört man sich in diesen Tagen unter Anlegern am Markt um, gibt es kaum jemanden, der auf gut Wetter macht. Die Stimmung ist aus naheliegenden Gründen äußerst mies, was auch in verschiedenen Sentiment-Indikatoren zum Ausdruck kommt.

So etwa zu beobachten beim Stimmungsindex der American Association of Individual Investors (AAII). Hier ist das Übergewicht der Bären gegenüber den Bullen in der Nähe eines historischen Tiefpunkts. In den letzten 35 Jahren gab es nur fünf (!) weitere Wochen, wo die Stimmung derart schlecht oder schlechter war wie es aktuell der Fall ist.

Interessanterweise fielen diese Phasen extremer Miesepetrigkeit in der Vergangenheit zeitlich fast ausnahmslos mit einer Bodenbildung an den Aktienmärkten zusammen

Finden Sie hier die zugehörige Grafik.

Lesen Sie hier weitere Artikel von ARAMEA.