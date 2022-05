Hier ist, was du am Donnerstag, den 19. Mai, wissen musst: Nachdem die wichtigsten Indizes an der Wall Street am Mittwoch starke Verluste erlitten hatten, gewann der Dollar in der zweiten Tageshälfte gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten weiter an Stärke. Die Märkte bleiben am frühen Donnerstag risikoscheu, da die Anleger auf die Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...