Die politische Unterstützung für den Schutz von Klima und Umwelt war in den letzten Jahren ein Treiber für grüne Aktien.Von Patrick Suck, Fondsmanager des ODDO BHF Polaris Flexible Fonds Die politische Unterstützung für den Schutz von Klima und Umwelt war in den letzten Jahren ein Treiber für grüne Aktien. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat diesen Trend nun noch beschleunigt. Steigende Rohstoffpreise und der Druck, den Energiemix weniger abhängig von russischen fossilen Brennstoffen zu machen...

Den vollständigen Artikel lesen ...