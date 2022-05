Das erweiterte Schutzkonzept führt dazu, dass die Photovoltaik-Heimspeicher des Leipziger Unternehmens mit höherer Sensivität be- und entladen werden. Betreiber berichten, dass dadurch die Batterien selbst an sonnigsten Tagen nicht komplett voll werden. Bei anderen Speichersystemen sind weitere Prüfungen und Updates in der Fernwartung notwendig, bevor sie wieder in Betrieb gehen können.Viele Kunden von Senec erhielten in den vergangenen Tagen die frohe Kunde, dass die Wiederinbetriebnahme ihrer Photovoltaik-Heimspeicher erfolgreich abgeschlossen sei. Senec bestätigte auf Anfrage von pv magazine, ...

