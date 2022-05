Die Anlieferungen aus Deutschland hatten sich merklich ausgedehnt. Insbesondere Freilandware gewann augenscheinlich an Bedeutung. Niederländische Offerten folgten von der Wichtigkeit, spielten aber vor allem in Berlin und Hamburg eine größere Rolle, während sie in München komplett fehlten. Chargen aus Italien, Belgien, Spanien und Griechenland hatten allerhöchstens...

Den vollständigen Artikel lesen ...