Der Euro kostet aktuell mit 1,0273 Franken etwas weniger als am Vorabend.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0577 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise knapp über 1,06 Dollar gestiegen war. Der Franken bleibt als sicherer Hafen gesucht und kann sich auf dem höheren Niveau behaupten. Im frühen Handel wird der Greenback zu 0,9710 Franken gehandelt und damit etwa auf dem Niveau...

