Ein besonderes Augenmerk besteht in der Zukunft auf der Förderung sogenannter bionischer Technologien, gewissermassen die Kombination aus Regenerativer Medizin und Robotik.Zürich - Mit inzwischen mehr als 20 geförderten Projekten, von denen bereits einige erfolgreich an die Marktreife herangeführt wurden, hat sich das Wyss Zurich am Innovationsstandort Zürich etabliert. Jetzt erhielt der Startup-Förderer weitere rund 100 Millionen CHF von seinem Initiator Dr. h.c. mult. Hansjörg Wyss. Damit ist sein Bestehen um weitere sechs bis acht Jahre gesichert.

