Die Unternehmen haben alle ihre anhängigen Rechtsstreitigkeiten zu Photovoltaik-Wechselrichtern in Deutschland und China durch ein globales Patentlizenzabkommen beigelegt.von pv magazine International Die Wechselrichterhersteller Huawei und Solaredge gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie eine globale Patentlizenzvereinbarung unterzeichnet haben, die ihnen die Nutzung ihrer jeweiligen patentierten Technologien erlaubt. "Die Vereinbarung beinhaltet eine Kreuzlizenz, die Patente in Bezug auf die Produkte beider Unternehmen abdeckt und bestimmte andere Rechte gewährt", hieß es. "Darüber ...

